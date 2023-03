Deposta questa mattina una corona in Piazza Cinque Martiri a San Salvatore di Fitalia nel 45esimo anniversario del tragico evento che ha segnato la storia, non soltanto politica, dell’Italia.

Era il 16 marzo del 1978 quando, in Via Fani a Roma, fu rapito dalle Brigate Rosse il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, protagonista del coinvolgimento del Partito Comunista di Enrico Berlinguer nell’area della maggioranza di governo.

Nell’operazione terroristica furono uccisi i 5 agenti della sua scorta: i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, e i poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.

Aldo Moro, dopo 55 giorni di prigionia, fu assassinato e il suo corpo fu fatto rinvenire in una Renault rossa in Via Caetani a Roma, una strada non lontana dalla sede della DC e dalle Botteghe Oscure, quartier generale del Partito Comunista.