Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori che ha coperto la latitanza del capomafia Matteo Messina Denaro. I Carabinieri del Ros hanno arrestato Emanuele Bonafede, 49 anni e la moglie Ninfa Lanceri, 48 anni.

Gli arresti nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai Pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Gli inquirenti sostengono che la coppia avrebbe ospitato “in via continuativa e per numerosi giorni”, nella sua casa di Campobello di Mazara, Messina Denaro. In poche parole, il boss si sarebbe recato nella loro casa a pranzo e cena, coperto dai controlli che gli stessi coniugi effettuavano per verificare eventuali presenze di Forze dell’Ordine. Una “prolungata assistenza finalizzata al soddisfacimento delle sue esigenze personali e al mantenimento dello stato di latitanza”, sostengono ancora gli inquirenti.

Emanuele Bonafede è nipote del boss di Campobello e fratello di Andrea Bonafede, arrestato con l’accusa di avere fatto avere al capomafia prescrizioni sanitarie compilate dal medico di base finito in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. È inoltre cugino di quell’Andrea Bonafede che ha prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro per consentirgli di poter accedere alle terapie oncologiche.