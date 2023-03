Una donna di 66 anni, intorno alle 7,30 di ieri mattina, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 dopo essere stata presa a colpi d’ascia da marito. È successo a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

La donna è giunta in codice giallo all’Ospedale Sant’Elia con ferite al volto, alla spalla e alla mano. Dopo essere stata medicata, è stata sottoposta ad accertamenti. Per fortuna le ferite non erano profonde. La paziente è stata tenuta in osservazione in un comprensibile profondo stato di choc. Indagano i Carabinieri.