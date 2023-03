Un match dimostrativo di tennis giocato da non vedenti e ipovedenti ha incantato e stimolato le coscienze di tutta la platea del “PalaSerranò” di Case Nuove Russo.

La giornata volta all’inclusività si è svolta a cura dall’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, nell’ambito del progetto “Lo sport è di tutti”, promosso dall’insegnante Beatrice Rasizzi Spurio, con la maestra Concetta Sciagura ed il professore Enzo Cicero. L’iniziativa ha coinvolto l’Asd Aurora di Messina, rappresentata dal presidente Claudio Balace, grazie al protocollo d’intesa che l’istituto pattese ha sottoscritto con il Circolo Tennis di Brolo.

Un’esperienza così suggestiva da coinvolgere gli studenti delle classi 4ᵉ e 5ᵉ della scuola primaria e secondaria di primo grado (“V. Bellini” e Montagnareale) che hanno voluto cimentarsi provando a giocare bendati, sotto la guida di Carmelo Arasi – tecnico nazionale e responsabile FITP per il tennis in carrozzina e le disabilità intellettive e relazionali per la provincia di Messina.

Gli atleti con disabilità visiva possono praticare il “blind tennis”, dalle regole piuttosto simili a quello tradizionale, servendosi di alcuni necessari accorgimenti come la “palla sonora”, di gomma piuma e di dimensioni leggermente più grandi. Approcciandosi a questa esperienza, gli studenti hanno verificato le sfide della vita ma anche l’efficacia dell’impegno grazie all’esempio di certi “supereroi” (per usare le parole rivolte agli atleti protagonisti dell’evento dal professor Primo Pocorobba).

«La pratica sportiva, oltre alle competenze motorie e all’educazione alla salute, offre grandi opportunità di inclusione sociale e di rispetto delle diversità, sviluppando sensibilità di interazione e di cittadinanza anche come prevenzione degli atteggiamenti di devianza e di bullismo», rilevano i docenti curatori di “Lo sport è di tutti”. «L’inclusione passa attravero la cultura ed essendo la scuola, assieme alle famiglie, la principale agenzia dove poter attuare tale formazione dei più giovani – conclude Antonina Milici, dirigente del “L. Radice” – ogni iniziativa, anche attraverso lo sport, deve favorire la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di una buona personalità».