Ha sferrato diverse coltellate alla moglie 47enne dalla quale si stava separando, tentando di ucciderla. I fatti si sono verificati in un’abitazione di Altarello, a Palermo.

Secondo quanto ricostruito, i due coniugi si erano separati a Natale. La donna, ieri mattina, era tornata a casa credendo che il marito, di professione panettiere, non fosse tra le mura domestiche. E invece lo ha trovato proprio lì. A un certo punto, l’uomo l’ha aggredita con un coltello, colpendola più volte.

La donna è stata portata in ospedale, accompagnata dai figli. Ci sono voluti 80 punti di sutura per medicare le ferite. L’uomo è attualmente ricercato da Polizia e Carabinieri. Da alcune mesi la 47enne, che si era separata dal marito dopo quasi 30 anni di matrimonio, viveva in casa di uno dei figli. Ieri era tornata a casa per recuperare qualcosa. A salvarla le urla udite da parenti e vicini che hanno provato a bloccare l’uomo che è poi scappato in scooter. FOTO: ARCHIVIO