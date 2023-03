Condizioni meteo in deciso miglioramento grazie al graduale ritorno dell’alta pressione. La giornata procederà con condizioni di tempo variabile e possibilità di maggiori schiarite pomeridiane.

I venti saranno moderati da nord, comunque in attenuazione. Le temperature rimangono stazionarie. Per quanto riguarda i mari, Tirreno mosso così come lo Ionio.