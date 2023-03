Il Paladino di Sicilia quest’anno andrà alla memoria del maresciallo del Ros Filippo Salvi, il carabiniere di 36 anni morto a Monte Catalfano nella notte del 12 luglio 2007 in un tragico incidente avvenuto mentre erano in corso le ricerche di Matteo Messina Denaro.

Il riconoscimento sarà consegnato – riporta ANSA – all’Arma dei Carabinieri venerdì 24 marzo alle ore 18,00 dal sindaco di Castelbuono, Mario Cicero. La cerimonia si svolgerà nell’aula consiliare.

A seguire, alle ore 21,30, al Teatro Astra di Castelbuono, andrà in scena “I giorni di Giuda – Intervista marziana”, una pièce teatrale che rappresenta una vera intervista mai fatta a Paolo Borsellino dal giornalista Francesco Vitale del Tg2 le cui risposte sono state date da Manfredi Borsellino figlio del giudice. Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 in prima nazionale a Cosenza per “Musica contro le Mafie”, la manifestazione di Libera di Don Ciotti.