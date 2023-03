Il Tribunale di Patti (Giudici Samperi, Gullino, Zantedeschi) ha assolto dalla gravissima imputazione di violenza sessuale di gruppo quattro giovani del comprensorio di Brolo con la formula “il fatto non sussiste”.

I fatti, risalenti al 2014, hanno visto protagonista una giovane ragazza. Dai suoi racconti sono state avviate le indagini ed arrestati quattro dei cinque imputati. Il tutto sarebbe maturato all’uscita della scuola frequentata dai giovani coinvolti.

Al tempo è stato disposto l’incidente probatorio e disposta una perizia che però ha escluso la capacità a testimoniare della minore.

Il pubblico ministero d’udienza, Apollonio, aveva richiesto comunque la condanna a pene comprese tra sei anni e otto anni e mezzo per i quattro imputati e chiesta l’assoluzione solo per uno. A prevalere la testi difensiva primariamente fondata sulla incapacità a testimoniare della minore, sulle cui dichiarazioni non poteva che essere esclusivamente fondata l’accusa.

Hanno difeso gli avvocati Decimo Lo Presti, Carmelo Occhiuto, Domenico Magistro e Sabrina Ligato.

La parte civile è stata rappresentata dall’avvocato Patrizia Messina.