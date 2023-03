L’Istituto d’Istruzione Superiore “Borghese – Faranda” di Patti, diretto dal dirigente scolastico Francesca Buta, nei giorni scorsi, è stato protagonista della 3^ fase della XIII edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, prestigiosa competizione inserita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’elenco dei concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze.

Il concorso scolastico, organizzato dall’A.I.P.M – Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, ha individuato quale Scuola polo per la Finale di Area “ME Ovest e Sup.”, l’istituto pattese.

All’evento, sono stati impegnati complessivamente 110 studenti di Scuola Primaria (categorie P3-P4-P5) e 140 studenti di S.S. di 1° grado (categorie S1-S2-S3) provenienti da 16 Istituti Comprensivi della costa Tirrenica messinese, e 61 studenti di S.S. di 2° grado (categorie S4-S5-S6) provenienti dai 9 Istituti superiori della provincia di Messina, che hanno aderito all’iniziativa dell’A.I.P.M.

Più di 300 giovani studenti che si sono messi in gioco con un unico slogan “Logica, intuizione e fantasia”.

La cerimonia di premiazione di tutte le categorie, annesse alla competizione, si svolgerà sabato prossimo (18 marzo).

I primi classificati di ogni categoria, di ciascuna Finale di Area, parteciperanno alla finale nazionale del concorso che si svolgerà a Palermo il prossimo 14 maggio, più un contingente di ulteriori posti, determinato secondo quanto indicato dal Regolamento dei GMM2023.

In attesa di conoscere i nominativi che prenderanno parte alla finale, il dirigente scolastico dell’istituto pattese Francesca Buta, si è complimentata con tutti partecipanti alla manifestazione e ai finalisti che si sono messi in gioco e che, per raggiungere questo risultato, hanno dovuto superare le due precedenti fasi della gara.