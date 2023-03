Giungono notizie confortanti dal Policlinico di Messina. I medici del reparto di Neurochirurgia Pediatrica del Policlinico Universitario hanno sciolto la prognosi per la bimba di 3 anni di Rodì Milici che, la sera del 6 marzo, era stata azzannata da un pitbull mentre si trovava a casa dei nonni a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sono stati giorni difficili, in cui la comunità ha pregato per la piccolina e per la sua guarigione. Adesso, finalmente, giunge un piccolo sospiro di sollievo dopo giornate buie. La bambina non versa più in pericolo di vita. Sarà necessario comunque un periodo lungo per le cure necessarie per guarire definitivamente dalle ferite riportate alla testa e al viso a seguito dell’aggressione del cane.