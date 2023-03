Anche Sinagra aderisce al progetto del Lions Club Capo d’Orlando relativo alla campagna di prevenzione dell’ambliopia, meglio conosciuta come “occhio pigro”.

31 bambini della scuola dell’Infanzia di Centro e Gorghi, a Sinagra, sono stati sottoposti, ieri mattina, a screening visivo ed ortottico dalla dottoressa Maria Briguglio, oculista pediatrica , delegata distrettuale 108 Yb Sicilia, per valutare eventuale anomalie per prevenire l’occhio pigro o ambliopia.

Tale patologia degli occhi interessa i bambini nei primi anni di vita e consiste in una ridotta capacità visiva di uno o entrambi gli occhi e può causare danni permanenti alla vista.

Secondo Marisa Briguglio “Solo una diagnosi tempestiva, nei primi anni di vita, può prevenire questa patologia per favorirne le cure e soprattutto il progetto Lions Sight for kids ha l’ obiettivo di sensibilizzare e informare i genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit visivo nei bambini in età pediatrica”

I risultati della visita di ieri hanno evidenziato come alcuni bambini dovranno sottoporsi a visita oculistica e ortottica completa dal proprio medico oculista di fiducia.

Alla giornata di ieri, era presente l’Assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Sinagra professoressa Marzia Mancuso, che ha attivamente partecipato alla riuscita dello screening, l’Assessore Simone Bonfiglio, il consigliere Angela Faranda, la Dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Rosalia Svelti e il riferimento civico comunale Anna Mangano.