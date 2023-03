Il direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina Franco Astone si è dimesso.

Una decisione figlia della notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l’inchiesta della procura di Roma sul tentativo di truccare l’ultimo concorso che si è svolto in magistratura ordinaria. Con una breve lettera indirizzata al rettore Cuzzocrea e ai colleghi del dipartimento di Giurisprudenza Astone ha comunicato le sue dimissioni. Il reato ipotizzato è abuso d’ufficio.

Ad ottobre 2022 il docente subì il sequestro del telefonino. L’intera vicenda è stata resa nota nei giorni scorsi dal procuratore capo di Roma Franco Lo Voi nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. Secondo l’accusa, nel corso di una delle prove scritte dell’ultimo concorso «hanno tentato di rendere riconoscibile il tema in una delle tre discipline – ha affermato Lo Voi -, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo dello scritto. È una vicenda di cui parlo in quanto non più coperta dal segreto investigativo».