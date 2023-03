San Marco d’Alunzio – Tornerà a svolgersi normalmente nel Comune di San Marco d’Alunzio la Festa del Crocifisso, in programma Venerdì 31 Marzo con l’organizzazione affidata al Comitato e alla Parrocchia S. Nicolò di Bari.

La Festa del Crocifisso si tiene ogni anno l’ultimo Venerdì del mese di Marzo, in cui si festeggia il Santissimo Crocifisso di Aracoeli. Le origini di questa Festa, conosciuta anche come la “Festa dei Babbaluti“, risalgono al 1612; i “Babbaluti” sono fedeli che indossano un saio blu con cappuccio per voto e ai piedi portano calze di cotone lavorate a mano, dette “i piruna”.

I “Babbaluti” sono uomini e donne che, in numero di trentatré quanti gli anni di Cristo, fanno ingresso nella Chiesa dalla porta secondaria e si collocano sotto la vara del Crocifisso, una statua lignea del ‘600, con ai piedi il dipinto della Vergine con il cuore trafitto da sette spade d’argento. I “Babbaluti” portano a spalla il SS. Crocifisso in processione, invocando la pietà e la misericordia del Signore; la processione si conclude nella Chiesa dell’Aracoeli, nella quale viene allestito il sapurcu, un monumento sepolcrale abbellito con drappi rossi e gialli ed illuminato da centinaia di candele, che rievoca il pretorio di Ponzio Pilato.

Il giorno seguente alla Festa del Crocifisso, Sabato 1 Aprile, sarà la Giornata della Sofferenza; alle ore 8:30 sarà celebrata la Santa Messa, alle 10:00 è in programma la Messa per gli ammalati, mentre dopo la celebrazione solenne avverrà la reposizione del Crocifisso.