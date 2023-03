Non una conferenza stampa, più che altro un semplice incontro aperto di presentazione, dal momento che -spiace rilevare – non sono stati previsti posti a sedere riservati ai giornalisti, molti dei quali si sono accomodati nelle ultime file o sono rimasti in piedi, come nel caso di chi sta vergando queste righe che, avendo ricevuto l’invito per una conferenza stampa, si aspettava altro.

Aspetto che comunque non scalfisce i buoni propositi di una stagione teatrale, quella presentata stamattina nel foyer del Teatro Placido Mandanici, dai pregevoli spunti che puntano a rilanciare in maniera definitiva l’impianto artistico di Villa Primo Levi.

“Stiamo investendo tanto nella rinascita del nostro teatro. La crescita di una comunità passa preliminarmente dalla cultura”, ha affermato con entusiasmo l’Assessora Angelita Pino, evidenziando le potenzialità del territorio e la possibilità di creare, attraverso gli appuntamenti artistici, iniziative collaterali tese alla crescita di un reale indotto economico in città. E, del resto, nei giorni scorsi, proprio la stessa rappresentante della Giunta Calabrò è stata l’ispiratrice di due valide iniziative in tal senso sotto l’egida dell’hashtag #facciotuttoincittà. Dopo un excursus storico, Angelita Pino, accompagnata dall’assessore Roberto Molino, ha ricordato il compianto ex sindaco Roberto Materia che la comunità barcellonese non ha certo dimenticato.

Un riferimento poi agli attacchi, definiti “strumentali“, giunti in questi giorni dalle opposizioni consiliari. “Gli attacchi e le polemiche sul teatro non sono una novità. Si sono registrate anche negli ultimi giorni, ne ha dato ampio rilievo la stampa. Però questi attacchi non intaccano, né potrebbero fare l’Amministrazione Comunale che è certa della legittimità del proprio operato e che possono solo rallentare la crescita culturale di una comunità e le potenzialità di sviluppo del territorio attraverso il teatro“. In conclusione, l’Assessora ha affermato (come darle torto?) che “Il Teatro ha bisogno dei cittadini”.

L’Assessore Roberto Molino, che non ha nascosto la sua emozione e intervenuto in luogo del sindaco Pinuccio Calabrò, impegnato a Roma, ha aggiunto: “Questo luogo vuole rappresentare il salotto della nostra cittadina. Un luogo in cui la cultura si esplica in varie forme. Angelita, in questi mesi, ha avuto un approccio che è quello di lavorare per questa città. Il suo atteggiamento è un atteggiamento che sposo in pieno. Barcellona non soltanto aveva bisogno di amministratori che amano la città, ma ha bisogno che ognuno ami la sua città. Quando le critiche servono esclusivamente a distruggere non sono ben accette, ma noi andiamo avanti. Il nostro compito è quello di migliorare la nostra città”.

GLI EVENTI

In videoconferenza è intervenuto il direttore artistico, Maestro Alberto Maria Antonio Munafò Siragusa, intervenendo anche sulla questione economica, al centro di polemiche, spiegando che al Mandanici si sta cercando di “fare dei veri miracoli” in tal senso. Quindi ha presentato gli eventi previsti.

La stagione teatrale ha avuto il suo inizio sabato 28 gennaio con “Mia moglie Penelope” e la presenza di Ornella Muti e Pino Quartullo. Venerdì 17 marzo toccherà a “La grande occasione”. Il 23 marzo sarà Francesco Paolantoni a calcare il palco del Mandanici con “O…tello o… io!”. Il 28 marzo saranno coinvolti gli istituti scolastici cittadini con “23 maggio 1992, legalità e giustizia”. Il 2 aprile, domenica delle Palme, “La Passione di Cristo” con il progetto Tersicoreo. Sabato 15 aprile, “Esodo” di e con Simone Cristicchi. Il 20 aprile “Il Gatto con gli Stivali”, organizzato da Ascetur. Sabato 22 aprile toccherà a Uccio De Santis e, sei giorni dopo, tocca a “Bloccati dalla neve” con Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti. Il 6 maggio tribute band di Tiziano Ferro con “Verso European Tour” e il 12 maggio Patty Pravo si prenderà la scena. Infine, il 20 maggio, “Anni senza fiato”, magnifico omaggio alla carriera dei Pooh nell’evento di beneficenza a cura de “Il Pane Quotidiano ODV”.

Tutto questo, senza dimenticare che la stagione teatrale ha già fatto vivere degli eventi, che non sono stati presentati in tempo. L’ultimo, quello di sabato scorso, con gli Atmosfera Blu e Giuseppe Povia per Telethon.

LE POLEMICHE CHE HANNO PRECEDUTO LA PRESENTAZIONE

Una stagione teatrale presentata comunque tra le polemiche a Palazzo Longano. L’opposizione consiliare ha infatti incalzato con la richiesta di bloccare la “conferenza stampa” che poi si è regolarmente tenuta oggi. La richiesta richiama la delibera consiliare dello scorso 16 febbraio a modifica dell’articolo 10 del “Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del teatro comunale Mandanici” che prevede come le proposte provenienti da terzi per l’organizzazione di eventi in compartecipazione con il Comune, debbano essere oggetto di vaglio ed approvazione da parte del Consiglio comunale. A tal proposito, i consiglieri David Bongiovanni, Antonio Mamì, Melangela Scolaro, Ilenia Torre, Giuseppe Abbate, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti avevano fatto notare che sarebbe stato “inopportuno pubblicizzare, con la conferenza stampa in programma, rappresentazioni per le quali non v’è certezza di realizzazione e risulta, altresì, rischioso per le casse dell’Ente, potendosi ingenerare aspettative e determinare spese da parte di organizzatori che, non vedendosi concesso l’uso del Teatro, potrebbero richiedere un risarcimento danni dall’Ente”.

Ma non è tutto. Undici consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione relativamente all’impegno di spesa, risalente allo scorso 10 marzo, per la somma di € 8.174,00 per “servizi di informazione, comunicazione e marketing per la promozione della stagione artistica 2023, nonché per la generale promozione dell’immagine del Teatro Comunale Placido Mandanici”, chiedendo che il Collegio dei Revisori dei Conti si esprima alla luce della “situazione economico finanziaria dell’Ente, in considerazione dello stato di attuazione del Piano di riequilibrio adottato. Quest’ultima interrogazione è stata sottoscritta dai consiglieri comunali David Bongiovanni, Antonio Mamì, Melangela Scolaro, Ilenia Torre, Giuseppe Abbate, Raffaella Campo, Gabriele Sidoti, Tommaso Pino, Lidia Pirri, Gianfranco Benenati e Carmelo Pino.