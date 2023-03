Torna ancora in primo piano la questione delle bollette idriche recapitate nelle case degli orlandini.

Dopo aver evidenziato gli errori commessi sulla scadenza, sugli importi e sulla mancata lettura dei contatori abbiamo ascoltato chi da tempo si batte per la modifica del regolamento comunale.

Ospiti questa mattina di Radio DOC a “Cu c’è, c’è!” i rappresentanti della CGIL Donatella Ingrillì e Nino Cappa insieme all’ex responsabile dell’acquedotto comunale Antonio Marano per avere maggiori chiarimenti sulla questione.

Secondo Nino Cappa, responsabile del sindacato pensionati SPI CGIL: “Questa ennesima tassazione iniqua ed inefficace, sotto certi aspetti alla “carlona”, disorienta le fasce più deboli. Ecco perché abbiamo istituito uno servizio in cui il nostro esperto Antonio Marano, valuterà le situazioni dei cittadini che vorranno contattarci. Abbiamo depositato alcune nostre osservazioni indirizzati al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai vari capigruppo. Vogliamo offrire un servizio non solo per gli iscritti al sindacato ma per tutti i cittadini che in questo momento di disorientamento hanno necessità di trovare un punto fermo”.

L’ex responsabile dell’acquedotto comunale Antonio Marano ha parlato della possibilità di cambiare il regolamento. “Il Sindaco dovrebbe interloquire con l’ATO per le tariffe affinché vengano rideterminate come è stato per esempio ad Agrigento che hanno determinato le tariffe in base al loro territorio. Questo significa che si può agire sulle tariffe. Queste si potrebbero portare ai costi del pre vigente regolamento, ed è quello che proponiamo”.

L’attacco più duro all’Amministrazione Comunale lo ha portato Donatella Ingrillì. “Chi ha sbagliato dovrebbe assumersene le responsabilità. Risulta inquietante che in questo comune, anche in ruoli apicali, con degli incarichi concessi, ci siano dei convitati di pietra, cioè delle persone che hanno creato in passato le difficoltà economiche del Comune e sono ancora lì a determinare per esempio regolamenti di questo tipo”.

Secondo la rappresentante della CGIL paladina “Si tratta di regolamenti sono vessatori e vogliono fare solo cassa. Non possiamo accettare che le tariffe vengano determinate soltanto per fare cassa. Faremo di tutto, insieme ai cittadini, anche con mobilitazioni, per impedire che questo continui e che venga cambiato il regolamento”.

“Non è possibile che le esenzioni nei confronti delle persone meno abbienti vengono modificare in maniera vessatoria,. Perché viene modificato il limite di età per le agevolazioni da 70 a 75 anni, questa Amministrazione ce lo deve spiegare. Inoltre è stato anche inserito il limite ISEE che prima non esisteva ed è stato determinato in 10mila euro, qual è la ratio sapendo anche che nell’ISEE ci sono anche i risparmi dei cittadini che rappresentano la garanzia di vita, chi evade non inserisce i propri risparmi” conclude Donatella Ingrillì.