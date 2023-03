Approvata, dalla Giunta Municipale di Capo d’Orlando, l’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 dopo aver incassato anche i pareri favorevoli dei Responsabili d’area Architetto Mario Sidoti Migliore e Dottoressa Antonella Micale.

A disposizione poco meno di 49 milioni e 500 mila euro distribuiti nell’arco temporale di validità del programma triennale.

Tra gli interventi di maggior rilievo sono stati approvati la “Sistemazione idraulica nel Torrente Forno” per un importo previsto di ben 4 milioni di euro a partire dal prossimo anno.

Sempre per il 2024 previsti i “Lavori di rigenerazione urbana sull’area costiera del Comune di Capo d’Orlando mediante interventi di miglioramento per il riuso e

rifunzionalizzazione di aree pubbliche esistenti” (congiuntamente al Comune di Torrenova) per una spesa prevista di 3 milioni e 500 mila euro. Torna dunque alla ribalta la pista ciclabile che collegherebbe i due comuni più volte contestata anche da Legambiente Nebrodi che non la vede come priorità.

Altro importante progetto approvato nel programma triennale di lavori pubblici, per 3 milioni di euro, è la “Realizzazione di uno svincolo di collegamento tra il centro abitato (Piazza Trifilò) e la S.S. 116 (località Spuntone)”. Si tratterebbe di un’opera fondamentale per la viabilità cittadina che, secondo lo schema approvato, verrà realizzato con risorse acquisite tramite apporti di capitali privati. Nelle intenzioni è probabile si voglia agire con un project financing.

Prevista anche una pista ciclabile che collegherebbe il Porto di Capo d’Orlando, con il Lungomare Andrea Doria per un importo di 2 milioni di euro nella riqualificata S.P. 147 appena riaperta.

Viene anche rispolverato, per un importo di 3 milioni di euro, il progetto di “Recupero del Palazzo Municipale di interesse storico-artistico mediante ristrutturazione ed adeguamento funzionale per servizi attività culturali”. Dovrebbe trattarsi del progetto redatto dall’Architetto Giovanni Minutoli presentato nel maggio 2016 e rimasto chiuso nei cassetti di Palazzo Europa sino ad ora.

Diversi anche gli interventi previsti nella rete fognaria cittadina ma anche la ristrutturazione dell’edificio che ospita la Caserma dei Carabinieri in Contrada Santa Lucia.

Dopo le eventuali osservazioni il programma triennale dei lavori pubblici di Capo d’Orlando approderà in Consiglio Comunale per l’approvazione

definitiva.

CLICCA QUI per scaricare lo schema del programma triennale Lavori Pubblici di Capo d’Orlando approvato dalla Giunta municipale all’unanimità.