Il prossimo 19 Marzo sarà la “Festa del Papà” e per l’Associazione “Genitori per Sempre” di Messina ricorre l’anniversario della Panchina Blu (quella della bigenitorialità).

“Quella panchina per noi rappresenta l’essenza della nostra missione, posizionata proprio fronte al tribunale, luogo dove spesso vengono decise le sorti dei nostri figli e dei nostri rapporti con loro” dicono dai vertici del sodalizio.

La bigenitorialità è un diritto del minorenne ed un dovere dei genitori. Per il minorenne è il diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche qualora fossero separati o divorziati.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento è stata organizzata una Partita del Cuore che si svolgerà domenica 19 marzo presso i campetti Rosario Central, via Palmara a Messina con inizio alle ore 10:30.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, dall’Ordine degli Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità del Tribunale messinese.

Domani mattina Paolo Micali, fondatore e portavoce di Genitori per Sempre di Messina, sarà ospite su Radio DOC all’interno del programma “Cu c’è, c’è” in onda dalle 8 alle 11.

“Continueremo fin quando le cose non cambieranno e fin quando la legge renderà veramente felici i nostri figli, restituendo loro la possibilità di accedere all’amore ed alle cure di Mamma e Papà in egual misura. Siamo stanchi di vedere genitori dei 2 pernotti al mese. Crediamo fortemente nella collaboratore tra società civile ed organi competenti, che abbiamo invitato a partecipare con noi ad una Partita del Cuore di sensibilizzazione sul tema” dichiara il direttivo dell’Associazione “Genitori Per Sempre Messina”.