Non gli è stato possibile essere presente a Roma lo scorso 22 ottobre. Antonio Catalfamo, per tutti Mastru Ntoni, vicepresidente dell’USD Aquila Bafia, ha così ricevuto a casa il suo riconoscimento per i vent’anni di attività come dirigente.

La medaglia e la pergamena gli sono state recapitate fino a casa. Quel giorno Mastru Ntoni è stato costretto a rimanere a casa, non potendosi recare all’Hilton Roma Airport per un motivo di salute. La sua storia è legata a doppio filo con quella dell’Aquila Bafia. Il club svolge attività federale da 52 anni e proprio Mastru Ntoni è la figura che ha dato ininterrottamente il suo apporto, fornendo un preziosissimo contributo per i traguardi raggiunti e divenendo un preziosissimo punto di riferimento, come lo è tuttora. Il prossimo 5 maggio compierà 76 anni, molti di questi li ha spesi, appunto, accanto all’Aquila Bafia con dedizione, impegno e sacrificio.

Nello scorso ottobre anche l’Aquila Bafia è stata premiata per i suoi 50 anni di storia e, con essa, l’attuale presidente Carmelo Rao, anche lui per i 20 anni di attività.