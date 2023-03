Stessa auto, stesso biglietto, stessa multa. Nel giro di pochi giorni è riuscito ad accumulare due rimozioni, due verbali per 330 euro e si è visto decurtare ben otto punti dalla patente.

Nonostante gli fosse stata già rimossa l’auto, ha nuovamente parcheggiato in un posto riservato ai portatori di handicap, senza averne titolo esponendo un biglietto nel quale provava a giustificare la sua scelta: “Non avendo trovato parcheggio ho dovuto sostare qui, avendo pass residenziale”.

Un escamotage che non è servito, come non era servito la prima volta. In azione la Polizia Municipale