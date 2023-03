«Hanno tentato di rendere riconoscibile il tema in una delle tre discipline – ha affermato il procuratore di Roma Francesco Lo Voi – informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo dello scritto. E’ una vicenda di cui parlo in quanto non più coperta dal segreto investigativo».

E per questo tentativo di truccare l’ultimo concorso in magistratura ordinaria che vede un’indagine avviata a piazzale Clodio sono state iscritte nel registro due persone: un professore universitario nella qualità di commissario e uno dei candidati. E il professore universitario sarebbe il professore di Diritto amministrativo, il messinese Francesco Astone, attuale direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

«Per un errore questo messaggio con il segno identificativo è stato trasmesso sul telefono di un altro commissario». Il commissario ha capito che intorno a quella prova scritta stava accadendo qualcosa di strano, di illecito e «ha denunciato quanto avvenuto -ha aggiunto il procuratore della Capitale – nel giro di pochi giorni abbiamo identificato i protagonisti avviando un procedimento penale. Abbiamo cercato i profili penali e se non avessimo avuto il reato di tentato abuso d’ufficio un fatto come questo che a me appare grave, non avremmo potuto fare assolutamente nulla».