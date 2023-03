Sette anni e mezzo per bancarotta fraudolenta. Questa la condanna decisa dal tribunale – presidente Antonino Orifici, giudici Anna Elisa Murabito e Silvia Spina – nella tarda serata di ieri per l’architetto messinese Pasquale ‘Lino’ Siclari, 62 anni, ex patron della fallita ‘Aicon Spa’ di Giammoro, la holding che controllava la ‘Aicon Yacht spa’.

Due anni e mezzo in meno di quanto aveva invece chiesto la Procura di Barcellona, con il pm Veronica De Toni, lo scorso il 30 novembre scorso nel processo per il troncone principale del dissesto finanziario della società madre “Aicon Spa”, quotata in Borsa, il cui titolo era stato poi sospeso, dichiarata fallita il 21 gennaio del 2013 e della controllata “Aicon Yachts Spa”, il cui fallimento era stato dichiarato in precedenza il 5 ottobre del 2012.

Si tratta del primo grado di giudizio, cui potrebbe seguire l’appello.