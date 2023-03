È rimasto letteralmente bloccato dalla giungla di auto parcheggiate in zone dove non era consentita la sosta un disabile che ha chiamato la Polizia Municipale.

È stato il comandante Stefano Blasco in persona a recarsi con due pattuglie della Radiomobile in via Cadorna e in piazza Santa Barbara dove sono stati elevati 40 verbali e imposte 20 rimozioni. Multe a raffica, dunque, dopo la richiesta di aiuto di un signore costretto sulla sedia a rotelle.

Le auto prelevate sono state portate al deposito Atm e i proprietari dovranno scucire almeno 100 euro per recuperarle.