«L’amministrazione comunale – si legge in una determina del primo cittadino – è giunta nella determinazione di sostenere in forma istituzionale tutte le iniziative dirette a promuovere le attività agro-alimentari riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione». Da qui la necessità di procedere all’istituzione di un apposito registro De.Co, in cui iscrivere, previa richiesta da parte dei soggetti interessati e sulla scorta di un’apposita indagine conoscitiva diretta a individuare l’esistenza di originali caratteristiche attinenti alle produzioni agroalimentari, quei prodotti che per le loro peculiarità siano «meritevoli di evidenza pubblica».

Contestualmente, in ossequio all’articolo 5 del Regolamento istituito nel 2012, il sindaco ha nominato una nuova Commissione incaricata di vagliare le istanze per il riconoscimento e l’iscrizione delle imprese locali nel registro De.Co. La stessa Commissione avrà il compito di stilare i disciplinari di produzione e di valutare l’ammissibilità o meno delle iscrizioni nel registro, rilasciando l’apposito marchio di Denominazione Comunale attestante l’origine del prodotto e la sua composizione. «Attraverso la De.Co. – è il commento dei vertici comunali – puntiamo a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardarle. Il marchio, inoltre, rappresenta un efficace strumento di promozione dell’immagine della città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull’intera comunità».

La nuova Commissione comunale si avvale di esperti del settore agro-alimentare, a cui sono state affiancate altre figure di esperti in materia con una radicata esperienza sulle tradizioni e le produzioni locali. A farne parte saranno l’assessore allo Sviluppo economico Salvatore Sidoti (che assumerà le funzioni di presidente), la prof. Giuseppa Di Bella, il prof. Antonino Caccetta, il dott. Domenico Miragliotta e il rag. Francesco Giancola. La Commissione rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Il Comune di Patti si impegnerà, inoltre, a sostenere nelle forme istituzionali le domande di registrazione presso il ministero delle Politiche Agricole ai fini della protezione della denominazione di Origine Protetta, dell’Indicazione geografica protetta o dell’attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.