Sfruttare appieno le opportunità offerte dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), dal Pnc (Piano Nazionale Complementare) e dal Psc (Piano Sviluppo e Coesione) per sostenere e favorire la ripresa dell’economia, coinvolgendo e coordinando in un’azione strategica integrata i diversi attori pubblici operanti sul territorio (imprese, commercianti, sindacati, associazioni, gruppi,ecc.).

È questo uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale, chiamata ad un notevole sforzo organizzativo per assicurare una coerente e corretta gestione del processo di programmazione, nonché dello sviluppo di progettazioni e candidature ai bandi comunitari per l’intercettazione di finanziamenti. Da qui la necessità di avvalersi di un sistema di management per la gestione strategica delle azioni e dei progetti finanziati con risorse UE, dal monitoraggio alla rendicontazione.

Nasce così una specifica struttura organizzativa interna, con l’obiettivo di garantire la tempestiva attuazione degli interventi, accelerando le procedure di spesa e rafforzando la capacità amministrativa degli uffici comunali. «Abbiamo creato una struttura speciale per l’attuazione delle misure del Pnrr, utile – dichiara l’assessore al ramo Salvatore Sidoti – non solo al procacciamento delle risorse, ma anche al controllo e alla rendicontazione. Si tratta – prosegue Sidoti – di un atto politico strategico che si lega agli obiettivi del Dup approvato nell’ultimo bilancio e che guarda all’intero mandato dell’amministrazione Bonsignore». Attraverso le risorse ministeriali intercettate dall’Ente di Palazzo dell’Aquila, pari a circa 115mila euro, i vertici comunali si avvarranno di un professionista che supporterà gli uffici comunali durante la fase progettuale, di esecuzione e di rendicontazione. Si tratta di un incarico a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2026. Il tecnico lavorerà a stretto contatto con l’Unità di Progetto Speciale istituita dal sindaco per gestire e attuare gli interventi a valere su Pnrr, Pnc e Psc.

Tra i compiti della struttura il supporto agli organi di direzione politica per l’attuazione dei programmi strategici per l’Ente e per le attività di competenza inerenti all’attuazione del Pnrr e delle Politiche Complementari e di Coesione; il monitoraggio e la rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati dalla UE; il supporto al sindaco, all’assessore al Pnrr e ai vari settori del Comune per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, gestione e monitoraggio. l’Unità di Progetto Speciale è un gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale: responsabili con funzioni dirigenziali, funzionari tecnico-amministrativi, esperti con funzioni tecniche ed eventuale altro personale tecnico qualificato, assunto a tempo determinato.