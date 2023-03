È stato il cimitero di Pianoconte, a Lipari, ad accogliere le spoglie mortali della donna rimasta senza nome. Qui quella donna riposerà in eterno davanti a quel mare nel quale il suo corpo è rimasto probabilmente a lungo, prima di essere ritrovato in località Valle Muria, in avanzato stato di decomposizione. Era il 27 marzo di cinque anni fa.

La salma è stata tumulata in un loculo concesso dall’Amministrazione Comunale. Erano presenti il sindaco Riccardo Tullo, il suo vice Saverio Merlino e l’Assessore Cristina Roccella. La salma è stata benedetta da Don Lio Raffaele.

La donna, di età compresa pare tra i 35 e i 45 anni e di carnagione chiara, al momento del ritrovamento indossava pantaloni a pois, gioca a vento scusa, stivaletti e giubbotto di galleggiamento. Per questo si è pensato potesse trattarsi di una migrante. FOTO: Facebook Controcorrente Eoliana