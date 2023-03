In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale dei diritti della Donna presso l’aula consiliare di Saponara l’Amministrazione Comunale ha organizzato la proiezione del film “Il diritto di contare”, per promuovere un’iniziativa didattico-formativa quale momento di crescita e di consapevolezza non solo delle problematiche riguardanti le difficoltà che hanno incontrato le donne per ottenere l’affermazione professionale ma anche il tema della discriminazione razziale.

Un importante incontro curato nei minimi dettagli, voluto fortemente dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalba Pino, che si è prodigata per una buona riuscita dell’evento, con il supporto dei ragazzi Volontari del Servizio Civile, che hanno anche confezionato tutti i ramoscelli di mimosa per alunni ed insegnanti della scuola.

Alla manifestazione erano presenti le classi della scuola secondaria di primo grado del plesso “Luigi Capuana”. Adolescenti attenti e coinvolti al dibattito in merito alle tematiche affrontate nel film.

Entusiasta il sindaco Giuseppe Merlino. È stata una mattinata intensa e partecipata – racconta il Primo Cittadino – che ha visto l’interesse delle nuove generazioni, i diritti della donna e dell’essere umano, il rispetto della donna e il concetto di democrazia che non è scontato in tutto il mondo. Guardare alla compagna, alla mamma, alla figlia, alla sorella o all’amica senza prevaricazione o con superiorità questo è il senso del messaggio che si è voluto trasmettere. Una manifestazione semplice con diversi soggetti coinvolti che credo abbia centrato appieno la tematica dei partecipanti e di questo sono contento.

L’iniziativa è stata tanto apprezzata dai ragazzi, racconta l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalba Pino, soddisfatta della buona riuscita dell’evento. Sono estremamente contenta – ha detto – per la mattinata trascorsa ieri. Il film “Il diritto di contare” che abbiamo proposto ai ragazzi della scuola media ed all’intera cittadinanza è stato tanto apprezzato e ciò si è potuto evincere dal loro spontaneo e forte applauso al termine della proiezione. Per i ragazzi, è stato molto coinvolgente il dibattito avvenuto a seguito del film, ognuno di loro ha espresso sensazioni, pensieri ed opinioni personali grazie alle varie interlocuzioni avviate dagli intervenuti che hanno ben approfondito le tematiche trattate dal film. L’iniziativa didattico-formativa aveva l’ obiettivo di essere un momento di crescita, riflessione e consapevolezza delle numerose difficoltà incontrate dalle donne nell’affermazione professionale e delle tante battaglie finalizzate alla conquista dei diritti per la parità di genere. Oltre a questo tema, il film tratta anche un’altra piaga sociale, nello specifico, la discriminazione razziale, argomento che è stato anche ampiamente discusso. La mia gioia è stata determinata dal fatto che li ho visti attenti ed interessati ma, soprattutto, le loro considerazioni hanno dato prova che hanno colto bene i principi e i valori che l’opera cinematografica trasmette. Tengo tanto a ringraziare tutti i miei colleghi per il costante supporto, i Volontari del Servizio Civile, l’Associazione Rivivere a Colori Saponara ODV, l’Area ACSR con Responsabile Dott. Giuseppe Toro, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Saponara Emilia Arena e coloro che sono intervenuti: la Dott.Tindara Bertino- pedagogista, la Dott.Maria Luisa Pino Presidente ANPE regione Sicilia e la Dott.Caterina Festi Assistente sociale del Comune di Saponara. Ringrazio le consigliere Giusy Battaglia e Adriana Cannistraci per la loro presenza all’evento.

Dopo la proiezione del film è seguito il dibattito con gli alunni, durante il quale sono intervenuti la dottoressa Maria

Dott.Maria Luisa Pino, Presidente ANPE Sicilia, che ha spiegato ai ragazzi che la forza di volontà è la chiave che permette di aprire le porte e raggiungere i propri obiettivi ed avere successo nella vita, invitandoli a a scrivere una sintesi del film, “Un film che deve essere storia.

La Dott.Tindara Bertino Pedagogista, ha trattato la diversità come Dono, come un tesoro di cui prendersene cura. Il rispetto della diversità comporta l’accettazione dell’altro e di tutto quello che possiede e ci può dare. La domanda che ha posto ai ragazzi è stata quella delle emozioni che il film ha suscitato loro.

La dottoressa Caterina Festi, assistente sociale del Comune di Saponara, ha invitato i ragazzi a riflettere sull’importanza della giornata nel quale si ricordano le conquiste sociali delle donne e sottolineato l’importanza di ricordare le donne che sono vittime di discriminazioni e violenze. Inoltre ha spiegato ai ragazzi che la contrapposizione visibile nel film, tra progresso e regresso si può evincere anche nella contemporanea condizione della donna. Oggi da un lato la donna è libera, portatrice di diritti e tutele, ma dall’altro è ancora oggetto di discriminazioni e violenze. E’ quindi necessario, ha concluso, che le nuove generazioni che sono in possesso di importanti eredità, fatta di rivendicazioni e conquiste, debbano continuare a lottare per tenere desta l’attenzione, affinché la donna sia una persona da valorizzare e non più oggetto di sopraffazione.

La proiezione del film “Il diritto di contare” – che ha ricevuto tre candidature ai Premi Oscar e due ai Golden Globe – in cui si racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson che, sfidando il razzismo, collaborò con la NASA, affrontando i problemi derivanti dalle leggi a sfavore del colore della sua pelle e dall’insofferenza degli uomini verso la richiesta dei diritti femminili.