Rometta – Hanno avuto inizio i lavori per l’illuminazione del ponte Pino Puglisi a Rometta. A darne notizia il Primo Cittadino di Rometta, Nicola Merlino.

È stato infatti sottoscritto il verbale di consegna alla ditta D. C. G. Costruzioni s.r.l. s. Sono così ufficialmente iniziati i lavori. Presenti il vicesindaco Nino Cirino, l’assessore Roberto Bottaro e l’ing. Nicola Cannata, capo Ufficio tecnico del comune. A sottoscrivere il verbale l’ing. Salvatore Pante’, direttore dei lavori.

“Così come programmato, nell’assoluto rispetto della legge, questa mattina, alla presenza del vicesindaco Nino Cirino, dell’assessore Roberto Bottaro e dell’ing. Nicola Cannata, capo Ufficio tecnico del comune, l’ing. Salvatore Pante’, direttore dei lavori, ha proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna alla ditta D. C. G. Costruzioni s.r.l. s., dando inizio ai lavori volti all’illuminazione della parte del ponte ricadente del territorio del comune di Rometta. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di gg. 30.”

L’annuncio dell’inizio dei lavori era stato dato lo scorso 13 marzo. In quell’occasione il Sindaco aveva spiegato come “con delibera n. 111 del 21 dicembre 2022, la Giunta comunale di Rometta ha approvato il progetto finalizzato ad illuminare la parte del ponte di Spadafora, ricadente nel territorio del comune di Rometta, per un importo complessivo di € 50.892,85, di cui € 38.010,03 per lavori ed € 12.882,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Con determinazione n. 94 del 3 febbraio 2023, il responsabile dell’Area Tecnica ha aggiudicato i relativi lavori alla ditta D.G.C Costruzioni s.r.l. s. con un ribasso del 20,55%.”

Il nuovo ponte quindi vedrà la luce nel mese di maggio.