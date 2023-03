Firmato un protocollo d’intesa fra il Centro Italiano di Sperimentazione ed attività radiantistiche (CISAR) e l’Istituto di Istruzione Superiore “Borghese Faranda” di Patti per “sensibilizzare i giovani verso scelte di servizi di volontariato anche attraverso la cultura delle radiocomunicazioni per il sistema di Protezione civile”.

Attraverso questa convenzione, gli studenti sperimenteranno il ruolo del “radioamatore” entrando in possesso delle conoscenze necessarie a garantire comunicazioni d’emergenza in caso di gravi calamità naturali. Per questo, «tale didattica laboratoriale offre occasione di crescita ed arricchimento scientifico-culturale utile agli studenti e potenzialmente – sottolinea Carmelo Caccetta, docente dell’Istituto oltre che radioamatore – a tutta la comunità di riferimento».

Sarà il presidente della sezione di Messina del CISAR, il perito industriale Calogero Barone alla guida del programma, a coordinare le attività di promozione, progettazione, costruzione ed utilizzo delle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni. «Un’ulteriore occasione di fornire ai nostri allievi una formazione tecnico-scientifica ad ampio spettro – afferma la dirigente del “B. Faranda” Francesca Buta – nell’obiettivo costante di potenziare l’offerta formativa». Gli studenti verranno coinvolti in progetti specificatamente tecnologici, formativi ed educativi concernenti il radiantismo e la sperimentazione in campo radio.

Nello specifico – come previsto dalla normativa ministeriale in materia di radiantismo che consente ai soggetti abilitati la sperimentazione in campo radio sulle bande a loro assegnate – grazie ai ponti radio del Cisar presenti sulle alture di Gioiosa Marea e Messina verranno effettuate delle dimostrazioni su come supportare volontariamente attività di protezione civile, che garantirebbero collegamenti di emergenza in caso di black-out delle linee di comunicazione di telefonia mobile e di internet.

«All’interno dei percorsi formativi dell’I.I.S. ”B. Faranda” è presente quello di elettronica, elettrotecnica ed automazione che ben abbraccia gli intenti della convenzione – spiega il responsabile degli stessi corsi, il prof. Salvatore Oliva».