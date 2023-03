Presso l’aula consiliare del comune di San Piero Patti, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ha presentato alla stampa e alla comunità il progetto del “Laboratorio sui Diritti e Doveri – Cittadinanza e Politica”, organizzato in sinergia con il Centro studi Med.Mez., un’associazione nata a Enna nel 2021 e intitolata al politico, medico e sociologo Napoleone Colajanni, uomo-simbolo di un impegno costante e certo a favore dei diritti,dell’uguaglianza e della coesione territoriale dello Stato italiano.

L’evento che è curato dell’Assessorato ai Beni culturali e alla Pubblica istruzione del Comune di S. Piero Patti e patrocinato dall’ARS, dalla Città metropolitana di Messina e dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, prevede un ciclo di incontri formativi che inizieranno a fine marzo e si concluderanno a dicembre, e a cui prenderanno parte numerosi soggetti gran parte delle realtà associative presenti nel comprensorio nebroideo e studenti.

Il laboratorio non si concentrerà solo sui diritti, come spesso accade, ma anche sui doveri, senza tralasciare tutto ciò che circonda la politica e la cittadinanza. Tra le tematiche trattate, vi è quella legata ai diritti di nuova generazione, quella di non perdere il contatto con la propria identità territoriale e comunitaria, passando per l’ambiente e l’eutanasia. Al centro degli appuntamenti anche il ruolo della stampa e il fenomeno della droga e della mafia.

Il primo evento, che è in programma venerdì 31 marzo, nel salone del convento dei Carmelitani, sarà dedicato alla tematica “Donne e Diritti” e avrà qualificate relatrici: le avvocate Eleanna Parasiliti Mollica e Carlotta Salerno (ass.ni Co.Tu.Le.Vi. e Ius Agathae), la dirigente dell’UDI Carla Pecis, le psicologhe Alice Garofalo (PhD student all’UniKore di Enna) e Catena Camuti (associazione La Clessidra- Centro antiviolenza No al silenzio).