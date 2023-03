Il Comune di Brolo ha ottenuto un finanziamento di quasi 122mila euro nell’ambito del piano strategico per la transizione digitale e la connettività “Italia Digitale 2026”, promosso dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Si tratta di fondi destinati all’investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le Pa Locali” per la migrazione in cloud dei server comunali per la sicurezza informatica.

In particolare, si tratta di agevolare la migrazione verso “soluzioni cloud” qualificate di tutti i servizi (archiviazione, elaborazione e trasmissione dati), ottimizzandoli, anche al fine di migliorare la navigabilità e l’accessibilità attraverso il sito web comunale.

Il Vicesindaco carmelo Ziino ricorda che questo finanziamento si unisce ad altri già ottenuti per l’utilizzo della piattaforma PagoPa e tutti i servizi di pagamento gestiti dal Comune, l’adozione dell’applicazione IO per consentire un modo semplice e sicuro di interagire con i servizi resi dal Comune e agevolare l’interconnessione con la carta d’identità elettronica e lo Spid. “E’ un progetto organico per integrare e rendere più efficiente l’utilizzo delle tecnologie digitali comunali, migliorando il rapporto e la comunicazione tra Comune e cittadini”, commenta il Vicesindaco Ziino.

“La nostra amministrazione è stata sempre attenta al tema della digitalizzazione e dell’informatizzazione dei servizi – afferma il Sindaco Giuseppe Laccoto – Questo è un altro importante tassello nel percorso avviato per migliorare il rapporto con gli utenti, snellire le procedure e rispondere in modo immediato ed efficace alle istanze dei nostri cittadini”.