Prosegue a colpi di comunicati stampa la querelle che da mesi vede contrapposti da una lato l’Atm e dall’altro i sindacati Filt Cgil Uiltrasporti Faisa Ugl Orsa.

Di stasera la notizia che lo scorso 8 marzo il giudice Laura Romeo del Tribunale del Lavoro ha condannato un lavoratore dell’azienda trasporti per i danni procurati ad un autobus aziendale durante l’esecuzione di manovra effettuata senza la dovuta diligenza. Una sentenza che di fatto accoglie le domande dell’Atm che ha sostenuto in giudizio che il danno subito, complessivamente pari ad 4.185,49, doveva essere posto a carico dell’operatore di esercizio per la “violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi nell’adempimento della sua prestazione contrattuale da lavoro dipendente” si legge nel comunicato diffuso dall’azienda di via La Farina.

“Per Atm si è trattato di un atto dovuto – dichiara il Presidente, Giuseppe Campagna – Atteso che è compito della Società mantenere integro il patrimonio aziendale e a fronte del danneggiamento subito, non si può che agire in questo modo, anche per evitare il danno erariale. Ricordiamo infatti che quanto in possesso di Atm è principalmente un bene pubblico e a disposizione dell’intera cittadinanza. La società ha già dato ampia disponibilità ai sindacati per sottoscrivere un accordo che incentivi l’uso di polizze assicurative che consentano di far pagare solo in minima parte il danno ai lavoratori”.

La Spa fa inoltre notare che il Tribunale del Lavoro “ha dato ragione all’Azienda ritenendo fondata la richiesta risarcitoria relativa non solo al rimborso delle spese sostenute per i ricambi e per la manodopera ma anche al danno da fermo. Il dipendente è stato anche condannato al rimborso sia delle spese e degli onorari di assistenza legale stragiudiziale che delle spese di giudizio”. Una sentenza che secondo l’Atm riafferma “la piena legittimità dell’operato di ATM SpA che, pur subendo fortissimi attacchi da parte dei sindacati sul punto, ha invertito la rotta rispetto al passato in cui nessuno era mai ritenuto responsabile dei danni arrecati al patrimonio aziendale”. Resta in ogni caso un’apertura da parte dell’azienda che si dice consapevole del fatto che “chi guida un bus nel traffico cittadino è esponenzialmente sottoposto al rischio di incidenti” e quindi rimanga la “necessità di individuare un percorso condiviso con i lavoratori e le rappresentanze sindacali che, eventualmente facendo ricorso a forme di assicurazione, possa andare incontro all’esigenza dei lavoratori di limitare il più possibile il rischio risarcitorio”.

LA REPLICA DEI SINDACATI

Non si è fatta attendere la replica di Filt Cgil Uiltrasporti Faisa Ugl Orsa. “Indigna non poco il tono trionfalistico con cui Atm S.p.A. annuncia di aver vinto il contenzioso contro un lavoratore che per presunta imperizia avrebbe procurato danni a un bus” fanno notare i sindacati che commentano come già solo “il fatto di aver comunicato con soddisfazione la sentenza agli organi di stampa, dimostra il rapporto conflittuale con i lavoratori che ATM S.p.A ha voluto istaurare dal primo momento”. Preannunciano ricorso e chiedono all’azienda di “quantificare anche il potenziale danno erariale procurato con il revamping dei Tram, che tornano a Messina riverniciati ma mantengono le vecchie anomalie elettromeccaniche e si fermano costantemente interrompendo il servizio pubblico, dopo l’investimento di circa sei milioni di soldi pubblici”. E ricordano che “quando la direzione aziendale parla di “danno erariale” dovrebbe conteggiare le spese legali, pagate con i soldi dei cittadini, che ATM ha dovuto sborsare per aver mandato forzatamente in pensione alcuni lavoratori, poi riassunti con il rimborso degli arretrati per sentenza del tribunale del lavoro”. Invocano quindi l’istituzione di una “commissione d’inchiesta” annunciata da alcuni consiglieri comunali perché concludono “nonostante le prove di dialogo con il sindacato l’atteggiamento dell’azienda nei confronti dei lavoratori resta dispotica e ritorsiva e senza l’intervento delle istituzione appare inevitabile la ripresa delle azioni di lotta sindacale”.