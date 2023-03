Lavori importanti in vista per i locali sottostanti Piazza Autonomia, a Torrenova. Per gli interventi è stato assegnato al Comune un contributo di € 23.966,44. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Castrovinci.

Il contributo è giunto nell’ambito del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La Giunta Municipale ha individuato il Progetto di recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione dei locali sottostanti Piazza Autonomia,fissando come obiettivo, la riqualificazione e rifunzionalizzazione sostenibile dei locali al fine di mettere a disposizione delle realtà locali (associazioni, aggregazioni, giovani imprenditori, studenti, attività varie, etc ) un “contenitore” ed un luogo di aggregazione per promuovere il territorio e lo sviluppo locale e fungere da polo attrattore a livello locale.

Ciò consentirà all’Ente di candidarsi prontamente nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziati dal Pnrr.