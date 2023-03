Mirto – Il fattore campo rappresenta un’arma in più per il Mirto, alla ricerca del traguardo dei playoff nel Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese, infatti, disputerà 3 delle ultime 4 partite al termine del torneo al “Comunale” di Mirto, cercando di farsi trasportare dai propri tifosi per la conquista del traguardo importante dei playoff; al momento il Mirto si trova al quinto posto in classifica con 19 punti e con 11 lunghezze di distanza da Mamertina e Club Sportivo Oliveri, che sono appaiate in seconda posizione con 30 punti.

Nella quattordicesima giornata il Mirto si è imposto in trasferta 2-1 sul Pro Tonnarella, grazie alle reti di Luca Di Giandomenico ed Ezio Calanna; questo successo è stato fondamentale per alimentare e tenere vive le speranze playoff. Il Mirto ha accorciato le distanze sulla sua avversaria Pro Tonnarella, che occupa la quarta posizione con 21 punti e potrà approfittare dei tanti scontri diretti, in cui saranno impegnate le altre formazioni in lizza per il salto di categoria (attualmente in vetta alla classifica troviamo il Fondachelli con 33 punti).

Il prossimo Sabato 18 Marzo il Mirto ospiterà il Castell’Umberto, compagine in sesta posizione con 18 punti, e negli altri 2 match casalinghi affronterà Tusa e Caronia. L’unica trasferta sarà quella di Sabato 1 Aprile, quando la squadra mirtese giocherà a Barcellona Pozzo di Gotto contro il Sant’Antonino.