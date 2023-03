Sul campo è finita 1-1 la gara tra Orsa Promosport e Rodì Milici. Nel cuore è nella testa dei ragazzi barcellonesi un pensiero fisso rivolto a Nino Cilona.

Un ricordo fatto col cuore in memoria del Geometra 42enne, scomparso in tragiche circostanze a seguito della caduta dal tetto di un capannone a Milazzo.

Un messaggio semplice, la scritta “Sei sempre con noi”. In primo piano una foto di Nino, elegantissimo, con un sigaro in mano. Un ricordo commosso, intenso, forte. Semplice. Semplice e di grande cuore. Come era Nino Cilona.