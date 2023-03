Nuova seduta ordinaria per il Consiglio comunale della Città di Patti che si riunirà alle ore 16 di mercoledì 15 marzo.

Il primo punto all’ordine del giorno vedrà l’ufficializzazione del nuovo consigliere comunale Pasqualino La Macchia – nuovo solo di questa consiliatura – subentrato a Federico Impalà, dimissionario per occupare la poltrona di assessore in avvicendamento di Gaetano Crisà, rimasto comunque come esperto del sindaco – a titolo gratuito – a tutela del nosocomio pattese.

A formalizzazione avvenuta, l’assise proseguirà coi punti all’ordine del giorno inseriti dal presidente dell’assemblea pubblica Giacomo Prinzi. Somma urgenza per i “lavori di sagomatura e abbattimento di alcune alberature”, dettata dall’esigenza di mettere in sicurezza alcune aree alla luce dell’episodio verificatosi lo scorso gennaio quando, a causa del vento, si è stramazzato al suolo un pino di grosse dimensioni sul luongomare di Patti Marina, episodio a cui ha fatto seguito una perizia di stabilità su tutti gli esemplari alborei. In scaletta anche “Criticità e interventi riguardanti il Teatro Comunale Beniamino Joppolo – Mozione e discussione”.

Da mesi al lavoro per la riqualificazione dell’immobile attraverso un finanziamento di circa 196 mila euro concesso all’ente di Palazzo dell’Aquila nel 2019 dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rimane necessario vagliare le attività che potrebbero farne un “hub culturale”, attraverso l’organizzazione di eventi di vario tipo. Cambiando argomento, domani l’Assemblea pubblica potrebbe anche giungere, previo parere dei revisori dei conti, all’approvazione del regolamento che riguarda il baratto amministrativo, al fine di consentire ai contribuenti di pagare tasse e in generale debiti con il fisco attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto dovuto.

Ancora, su sollecitazione del gruppo di minoranza, compaiono i punti di mozione e discussione sulla “manutenzione e messa in sicurezza della via Aldo Moro” e sulla “perdurante chiusura della RSA di Case Nuove Russo e salvaguardia dei livelli occupazionali”.