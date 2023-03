Gli Svincolati Milazzo conquistano una meritata promozione in Serie B di Pallacanestro. Un successo meritato per il team guidato da coach Francesco Trimboli.

Un successo fatto di sacrificio, passione, determinazione. Ma soprattutto programmazione. Tutte parole chiave inserite nei titoli di coda di una stagione fantastica, destinata a rimanere scolpita nella storia del movimento cestistico milazzese.

Il PalaMilone esploso di gioia per un grande successo coronato dopo i due punti conquistati nel match di ieri contro la Fortitudo Messina. Il tabellone recita il punteggio finale di 95-89 che vale un salto di categoria, come detto, strameritato.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale per la storica promozione in serie B. Ad esprimere il plauso dell’Esecutivo, l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia. “Quella di domenica è stata una bella giornata di sport per Milazzo. Gli “Svincolati” hanno raggiunto la serie B. La prima volta per la società, la prima volta per la nostra città. Una piccola soddisfazione da Assessore, una grande soddisfazione per il Sindaco. Adesso l’Amministrazione deve vincere il proprio campionato: l’agibilità dopo trent’anni. Stiamo lavorando senza sosta per il miglior risultato. Al Presidente Giambò, al suo staff e a tutti gli atleti un abbraccio e un sincero elogio”.