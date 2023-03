Il barcellonese Cosimo Giannetto è stato designato quale rappresentante del Sindacato Confederale UGL Sicilia in seno al Comitato di Monitoraggio Complemento di Programmazione per lo Sviluppo rurale in Sicilia, in costituzione presso l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea retto dall’Onorevole Luca Sammartino.

La designazione è a firma del Segretario Regionale Ugl, Giuseppe Messina. Cosimo Giannetto è dirigente sindacale dell’Ugl Agroalimentare Sicilia. All’interno dello stesso sindacato è anche responsabile regionale dei Dipartimenti, caccia, pesca, florovivaistico e zootecnia. Inoltre, è già componente del tavolo tecnico dell’Assessorato al Lavoro e alla Famiglia per il contrasto dello sfruttamento del lavoro e del caporalato.