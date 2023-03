Dovrà rispondere del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti un macellaio 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine. All’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito a suo carico una misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

A carico dell’uomo sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Militari dell’Arma attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi di osservazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il macellaio concordava telefonicamente gli appuntamenti con i presunti acquirenti di stupefacente, i quali si recavano presso la sua abitazione per l’acquisto. Gli appuntamenti sono stati anche documentati con riprese video. Il 55enne incontrava i “clienti” indossando una mascherina FFP2 appositamente modificata nella quale occultava la droga.

Durante lo svolgimento dell’attività investigativa, nel maggio 2022, i Carabinieri avevano già controllato il 55enne. Nell’occasione, all’esito di una perquisizione personale, estesa anche alla sua abitazione, i militari hanno trovato nella sua disponibilità 11 confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish. Nella circostanza venivano trovati anche strumenti funzionali alla preparazione di dosi per il successivo spaccio, quali bilancini di precisione, rotoli di cellophane e buste. In particolare, proprio le buste erano caratterizzate dal logo della macelleria gestita dall’indagato, verosimilmente utilizzate per non destare sospetti e “sfuggire” ad eventuali controlli.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.