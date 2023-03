I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Ficarra spiegano il loro voto contrario al bilancio discusso nell’ultima seduta consiliare.

“Abbiamo riscontrato elementi negativi e preoccupanti per lo stato delle casse comunali che è bene che siano portati a conoscenza dei cittadini” spiegano i consiglieri Nino Pizzino, Patrizia Sciacca e Mela Marraffa.

Secondo l’opposizione i pareri e le considerazioni espresse dal revisore dei conti mostrano una situazione preoccupante per quanto riguarda l’aspetto economico finanziario dell’ente ed evidenziano dubbi sulla capacità del Comune di assorbire il disavanzo.

Nonostante i pareri la maggioranza ha approvato il bilancio consuntivo 2021. Un bilancio che presenta uno squilibrio (deficit) di € 197.000,00 secondo la minoranza consiliare.

“In un comune già sull’orlo del dissesto finanziario e che non riesce a rimettersi in piedi, le casse comunali sono fortemente provate da debitiverso fornitori per € 775.000,00 e mutui per un € 1.090.000,00 che comportano un innalzamento obbligatorio delle tasse e dei tributi comunali che vanno a incidere sulle tasche dei cittadini”.

“Quindi, come Gruppo Consiliare “Ficarra Bene Comune” non potevamo votare un bilancio consuntivo che certifica sia un disastro amministrativo che contabile, dovuto , principalmente, ad una disamministrazione certificata dai numeri e dai fatti”.

“Tutto ciò viene comprovato da servizi per i cittadini costosi ed inefficienti, dalla cattiva gestione dell’illuminazione pubblica e dell’acquedotto comunale, dall’elevato costo della gestione dei rifiuti, fino ad arrivare ai minimi, forse quasi inesistenti, servizi alle contrade”.

“Il NO al bilancio è un No ad un sistema di amministrare che ha gravato e grava solo sui cittadini, i quali, saran– no sempre più costretti, per i tanti debiti contratti, a PAGARE TASSE E TRIBUTI AL MASSIMO, ad avere SERVIZI COSTOSI, INADEGUATI edINSUFFICENTI… un Comune a continuo RISCHIO DEFAULT !!!” concludono i consiglieri Nino Pizzino, Patrizia Sciacca e Mela Marraffa.