San Marco d’Alunzio – In questi giorni il Comune di San Marco d’Alunzio ha partecipato a diversi eventi, grazie a una sinergia e a una collaborazione attiva di tutta la compagine amministrativa, a partire dalla presenza all’Assemblea Regionale dei giovani amministratori.

L’Assemblea Regionale giovani amministratori, promossa dall’ANCI Sicilia, si è svolta a Palermo presso la Sala Piersanti Mattarella lo scorso 7 Marzo, con la partecipazione di componenti dell’Amministrazione Comunale di tutta la Regione Siciliana; per il Comune di San Marco d’Alunzio erano presenti i Consiglieri Comunali Lucia Scuderi e Walter Arcodia.

Sabato 11 Marzo, invece, si è tenuta a Salemi l’Assemblea Regionale dei Borghi più belli d’Italia e l’Amministrazione aluntina era rappresentata dalla Vice-Presidente del Consiglio Erika Monastra e dal Consigliere Comunale Walter Arcodia. Infine l’11 e il 12 Marzo il Comune di San Marco d’Alunzio ha partecipato alla Fiera Agricola di San Marco Evangelista, cittadina situata in Provincia di Caserta, in quanto membro della Rete Marciana; l’Amministrazione, guidata dal Sindaco Filippo Miracula, dal Vice-Sindaco Basilio Oriti e dal Consigliere Comunale Salvatore Monastra, ha portato in Campania alcuni dei prodotti tipici aluntini.

“Si tratta di tre eventi fra loro diversi, ma di grande impatto – affermano gli amministratori aluntini -. San Marco d’Alunzio merita di emergere e di tornare ad essere la cittadina, che è stata fin dalle sue origini. E’ doveroso partecipare a questi eventi, in quanto non solo il nome di San Marco viene conosciuto fuori dalle propria mura, ma accresce anche chi vi partecipa e soprattutto è un vanto e un vantaggio per tutta la cittadinanza, che è la prima a usufruire di tali riconoscimenti”.