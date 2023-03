Ieri mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli ha trovato la morte un autotrasportatore messinese.

Natale Parisi, 64 anni, originario di Fiumedinisi, è stato travolto e ucciso nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. L’uomo era appena sceso dal mezzo per effettuare le operazioni di cambio conducente con un collega, ma è stato colpito da un’autovettura in transito ed è morto sul colpo.

L’autoarticolato era in sosta in una piazzola, quando è sopraggiunta l’auto che ha centrato in pieno il 64enne e poi si è schiantata su altri due veicoli in transito. Due dei tre autisti sono rimasti feriti. Per Parisi, invece, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto al recupero della salma e alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente, per consentire il ripristino della viabilità autostradale. Il traffico è rimasto bloccato per ore registrando 3 km di coda in direzione Roma.