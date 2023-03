Una nostra lettrice di Capo d’Orlando, Stefania, ci scrive per raccontarci l’esperienza intensa che la sua famiglia sta vivendo dopo aver accolto in casa un ragazzo ucraino.

Una lettera appassionata che cerca di spiegare l’importanza dell’accoglienza che rende più forti e consapevoli nonostante le inevitabili difficoltà che si possono incontrare.

Vi proponiamo, di seguito, la testimonianza di Stefania che possa servire anche a comprendere come volere è potere e che l’accoglienza dovrebbe rappresentare un caposaldo della nostra società, alla luce anche del decimo anniversario della nomina a Pontefice di Papa Francesco.

Lettera aperta… testimonianza di vita!

Sono da circa tre mesi che io e la mia famiglia stiamo vivendo un’esperienza particolare, molto profonda, che sicuramente sta offrendo un’occasione unica di accoglienza avendo accettato di ospitare un ragazzo straniero in casa. Voglio ringraziare principalmente i miei figli che, nonostante la loro età, essendo in fase adolescenziale, stanno affrontando questa bella sfida aprendo il loro cuore al prossimo condividendo spazi, luoghi, tempi, tavola e tanto altro.

Un grazie a mio marito che, con la sua mitezza ed apertura di cuore ci sostiene, sempre pronto a sostenerci in questa grande avventura che sicuramente facile non è, almeno non per chi apre le porte di casa propria, che non è solo un gesto fisico, ma investe una quotidianità basata su ritmi ed equilibri costruiti nel tempo che vengono stravolti e necessariamente riorganizzati. Molti dicono “bravi, siete stati coraggiosi, anch’io l’avrei fatto se avessi avuto tempo e spazio”. Per aprirsi all’amore non servono condizioni ideali, ma Altro.

Ho capito che parlare è semplice, semplicissimo, ma aprirsi concretamente all’altro è molto di più, che va oltre noi stessi, certe cose non si fanno perché si è più bravi degli altri, ma perché si risponde “Sì” ad una chiamata, come fece Pietro, con tutti i limiti, le fragilità, le frustrazione e l’inadeguatezza che ciascuno di noi ha.

Sono felice di aver offerto e condiviso questa esperienza con fratelli, sorelle, amici e parenti e soprattutto che i miei figli hanno sperimentato cosa significa aprirsi alle fragilità ed ai bisogni altrui. Questa storia, anche se prima o poi si concluderà, sicuramente ci ha arricchito e ci ha reso più forti di prima, pronti a costruire altri ponti umanitari. Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicini.

Stefania.