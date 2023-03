Un TG speciale, a cura degli studenti dodicenni della classe I D della scuola “Vincenzo Bellini”, porta l’Istituto “Lombardo Radice” di Patti ad aggiudicarsi il primo posto al concorso nazionale “STEM: femminile plurale”.

La premiazione è avvenuta da remoto, tramite un collegamento online con il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che da Roma ha ufficialmente conferito la gratificazione più ambìta all’Istituto pattese per la sezione “Un gioco da ragazze”.

Il progetto, coordinato dalle professoresse Tinuccia Di Dio e Anna Rita Selvaggio, si è concluso con la redazione di un particolarissimo telegiornale che ha simulato un’intervista alla designer e scienziata italiana Caterina Falleni, nota come rappresentante dei “cervelli in fuga”, oltre che per la sua invenzione del frigorifero che funziona senza elettricità e che le ha aperto le porte della NASA, ma non quelle del nostro “Bel Paese”.

Ad indossare i panni del giornalista lo studente Antonio Radici, mentre è stata Karola Lenzo ad interpretare la scienziata. Il concorso nazionale è stato indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è volto a favorire una riflessione sulla presenza delle donne anche nelle discipline STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics) contribuendo a superare pregiudizi e stereotipi di genere riguardanti le materie scientifiche.

Pertanto, non poteva che concludersi nel giorno dedicato emblematicamente alle donne.