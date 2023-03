Inizia con una battuta d’arresto il cammino salvezza della Desi Shipping Akademia Messina che, in casa della forte Orocash Lecco (terza forza della Poule salvezza) subisce un 3-0 finale frutto di un match giocato in maniera altalenante dalle messinesi, che pagano a caro prezzo alcune “pause” che ne compromettono la gara, soprattutto nel secondo e terzo set.

Mentre nella prima frazione, infatti, si assiste quasi ad un assolo delle padrone di casa, nel secondo e terzo game dell’incontro le ragazze allenate da Coach Bonafede hanno il merito di giocare una buona pallavolo contro un avversario decisamente di grande livello, salvo poi non trovare continuità e determinazione decisive nelle fasi “calde” del match e permettere alle atlete di casa di portare a casa l’intera posta in palio.

Primo set della partita decisamente a favore della squadra di casa che, dopo un primo sprint delle messinesi, riesce ad allungare approfittando di diversi errori in ricezione delle ospiti, acquisendo già a metà game un rassicurante vantaggio utile ad indirizzare la frazione in proprio favore (25-14). Atteggiamento diverso nel secondo parziale per le peloritane, che cercano di condurre nel punteggio nonostante le padrone di casa rispondano colpo su colpo.

Akademia si porta anche sul +2 ma è pronta la risposta di Lecco che, prima aggancia le ospiti e poi le sorpassa portandosi, poco alla volta, anche sull’importante +6. Messina trova una grandissima reazione di carattere e riesce a ricucire l’ampio svantaggio portandosi anche in vantaggio ma, alla fine, è la Orocash ad avere la meglio ai vantaggi (26-24). Inizio della terza frazione che vive di strappi. Parte benissimo la Desi Shipping che, pronti via, si porta sul +4, salvo farsi riprendere sul pari dalle padrone di casa e poi allungare nuovamente con grande concretezza, portandosi anche fino al +6 nella seconda parte del set. Lecco non molla e, con un break di 9-0, approfitta di un black-out ospite e ribalta il set, portandolo a casa con il finale di 25-21.