Nuova strage in mare, dopo la dolorosissima pagina di Steccato di Cutro. Un barcone si è rovesciato nel mediterraneo. Sono trenta i dispersi e 17 i superstiti.

Le 47 persone erano state segnalate ieri su un barcone alla deriva in acque Sar libiche. I migranti avevano contattato Alarm Phone che aveva segnalato la presenza al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico. Il barcone è stato avvistato dall’aereo Seabird che ha chiamato in soccorso un mercantile che non è riuscito a soccorrere i migranti per le avverse condizioni meteo.

Le autorità libiche hanno chiesto il supporto di Roma che, a sua volta, ha girato un messaggio satellitare alle navi in transito. Sul posto si sono portati ben quattro mercantili. Durante le operazioni di trasbordo su una motonave, il barcone si è capovolto. Due dei diciassette superstiti sono feriti e saranno portati a Malta. In quindici raggiungeranno poi l’Italia. Proseguono le ricerche dei 30 dispersi e Alarm Phone intanto attacca l’Italia sul proprio canale Twitter.