San Salvatore di Fitalia – Sconfitta pesante per la Fitalese, che è stata superata in trasferta 6-0 dalla capolista Nuova Peloro nell’incontro della ventitreesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Al “Marullo” di Messina la Nuova Peloro ha avuto la meglio con le reti di Milici, autore di una tripletta, Libro, Caristi e Cassisi; con questo successo la Nuova Peloro rimane in vetta alla classifica con 54 punti, mantenendo le distanze su Pollina Finale e Real Rocchenere a tre giornate dal termine, mentre la Fitalese rimane all’ottavo posto in compagnia del Ficarra.

Negli altri match da segnalare le vittorie di Real Rocchenere, Terme Vigliatore e Alcara. Il Real Rocchenere ha surclassato 5-0 la Provinciale, grazie alla doppietta di Di Nuzzo e alle reti di Aloisi, Speranza e Uscenti. Il Terme Vigliatore ha superato in casa 6-2 il Ficarra, con la doppietta di Francesco Torre, i gol di Minghetti, Donato, Fazio e un autogol; inutile per il Ficarra la doppietta siglata da Allia. Infine l’Alcara ha battuto 3-2 in casa il Città di Pettineo, con le reti di Mercurio, Monastra e Calandi.

Con questi risultati Real Rocchenere e Terme Vigliatore rimangono stabilmente in zona playoff, rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica, mentre l’Alcara sorpassa la Vivi Don Bosco e si stabilisce in terzultima posizione con 15 punti.