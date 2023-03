Gioiosa Marea – Va alla Santangiolese il derby rocambolesco e scontro playoff contro il Gioiosa, con la formazione di Sant’Angelo di Brolo che si è imposta 5-4 con la rete decisiva di Fantino, nella partita valida per la ventitreesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Gioiosa è passato in vantaggio al 15′ con Calabrese, poi Tuccio con una doppietta ha portato avanti la Santangiolese. Sottile e Adamo hanno poi firmato il sorpasso del Gioiosa sul finire della prima frazione di gioco. Ancora Tuccio siglava la terza rete al 54′ e Spinella al 57′ firmava il nuovo sorpasso della Santangiolese. La formazione gioiosana trovava nuovamente il pareggio con Tranchita, ma Fantino segnava il definitivo 5-4 al 75′.

Con questo risultato la Santangiolese ha raggiunto al quarto posto in classifica la Supergiovane Castelbuono con 34 punti, mentre il Gioiosa si trova a 2 lunghezze di distanza con 32 punti. La capolista Geraci ha battuto 1-0 in trasferta la Supergiovane Castelbuono, in un altro accesissimo derby, e si avvicina alla promozione in Eccellenza; il match è stato deciso dalla rete di Gioacchino Serio e il Geraci comanda la classifica con 51 punti.

L’Aspra rimane a 7 lunghezze di distanza dal Geraci, grazie alla vittoria esterna 2-1 contro la Castelluccese con le reti di Di Giuseppe e Marguglio. Negli altri incontri della giornata da segnalare le vittorie di Città di Mistretta e San Fratello; il Mistretta ha battuto in trasferta 2-1 il Gorgonia Delia con i gol di Butera e Tarantino, mentre il San Fratello ha superato in casa 4-1 il Villarosa Calcio, con la doppietta di Jadama e le reti di Drago e Praticò. Con questi successi Città di Mistretta e San Fratello si allontanano dal fondo della classifica (in ultima posizione si trova sempre il Pro Falcone, che ha osservato oggi il suo turno di riposo).