Militello Rosmarino – Il Rosmarino ha ottenuto il salto in Promozione con tre giornate d’anticipo, grazie alla vittoria casalinga 2-0 contro il Real Casale e per effetto del +21 in classifica sul terzo posto, occupato dallo Sporting Termini.

La formazione di Militello Rosmarino conquista un traguardo storico, infatti raggiunge la Promozione per la prima volta nella sua storia; la stagione è stata dominata dal Rosmarino, guidata dall’allenatore-Presidente Biagio Tomasi, che ha al momento ottenuto 52 punti, frutto di 17 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta.

In seconda posizione si trova sempre l’Aluntina con 47 punti, grazie al netto successo casalingo 5-0 contro il fanalino di coda Tortorici, con la doppietta di Basilio Monastra e le reti di Daniele Castagnolo, Marco Lima ed Edoardo Collura. In ottica playout importante vittoria esterna 3-1 dell’Orlandina contro il Gangi, con la doppietta di Praticò e la rete di Carcione; la formazione di Capo d’Orlando si trova al terzultimo posto in classifica con 19 punti e attualmente dovrebbe disputare lo spareggio salvezza in casa contro il Real Casale.