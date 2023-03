Arriva un pareggio per il Città di Sant’Agata dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Mariglianese. 3 a 3 il risultato finale con i padroni di casa che aprono la giostra del gol dopo appena 2’ con Cacciottolo di testa ma poi al quarto d’ora perdono Bacio Terracino per espulsione a seguito di un brutto fallo su Squillace.

Al 22’ pari del Città di Sant’Agata con Vitale, lesto sotto porta a battere in rete, quindi allo scadere del primo tempo dapprima il nuovo vantaggio campano siglato da Corbisiero, che approfitta di un errore in disimpegno dei santagatesi, poi il nuovo pari biancoazzurro siglato nel recupero da Bonfiglio su rigore.

Nella ripresa il Città di Sant’Agata mette la freccia e sorpasso dopo 20’ con la staffilata del capitano Cicirello e sembra poter chiudere i conti ma così non è. La Mariglianese al 89’ con Barisone fallisce un rigore, parato dall’ottimo Curtosi, poi in pieno recupero trova il guizzo sottoporta di Ferraro per il definitivo 3 a 3.

Città di Sant’Agata che si porta dunque a quota 49 in classifica, consolidando il terzo posto, ma sprecando l’opportunità di avvicinare il Locri battuto dal Paternò e rimasto a +3 lunghezze. Domenica prossima al “Fresina” lo scontro verità che può valere il secondo posto proprio tra i biancoazzurri ed i calabresi.