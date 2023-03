Messina – Il Valle del Mela si è aggiudicato il derby contro la Nuova Azzurra Fenice, imponendosi con il punteggio di 2-1, nell’incontro valido per la ventitreesima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Valle del Mela ha superato gli avversari con le reti di Bertino e Cariolo e, grazie a questo successo, raggiunge l’Atletico Messina al nono posto in classifica 22 punti; la Nuova Azzurra, invece, si trova in penultima posizione con 15 punti.

Negli altri match della giornata da segnalare la sconfitta esterna della Pro Mende, che è stata superata 1-0 dalla seconda forza del torneo Belpasso per via della rete di Milizia. La Pro Mende, con questa sconfitta, vede allontanarsi la zona playoff e rimane al sesto posto con 29 punti. Anche il Riposto staziona al secondo posto in classifica con 43 punti, dopo la vittoria casalinga 2-1 in rimonta contro il Città di Aci Sant’Antonio; Maraffino porta in vantaggio gli ospiti e il Riposto ribalta il risultato con le reti di Leotta e Bonaventura.

Sono finiti in parità gli altri 3 incontri di questa giornata. Il match tra Catania San Pio X e Gescal si è concluso sul punteggio di 1-1, mentre si sono concluse sullo 0-0 le partite Polisportiva Sant’Alessio-Città di Calatabiano e Atletico Messina-Valdinisi. Riposava in questo turno la Messana, che comunque rimane in vetta alla classifica con 51 punti ed è vicina al salto in Eccellenza.